النيابة تصرح بدفن أمين شرطة صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة أمين شرطة توفى بعدما اصطدم به قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالبدرشين، وطلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة الجثمان، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت غرفة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص أثناء عبوره السكة الحديد بالبدرشين.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن قطار صدم أمين شرطة اثناء عبوره الشكة الحديد، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.