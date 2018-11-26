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النيابة تأمر بعرض المتهم بقتل صديقه بسبب الشذوذ على الطب الشرعى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:00 ص
النيابة تأمر بعرض المتهم بقتل صديقه بسبب الشذوذ على الطب الشرعى مصلحة الطب الشرعى
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بعرض المتهم "ع.ع" على الطب الشرعى، لبيان وجود آثار شذوذ به من عدمه، لاتهامه بقتل صديقه على إثر خلافات على العلاقة الجنسية فينا بينهما.

وجددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس المتهم فى واقعة قتل "خفير" بالتجمع الخامس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأوضحت التحقيقات، وجود شبهة جنائية بعد فحص الجثة، ووصول تقرير الطب الشرعى، كما اعترف المتهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات بينهما.

وأوضح المتهم "ع.ع" عامل، فى اعترافاته أنه يعمل فى مجال الجبس، وبحث عن فرصة عمل داخل القاهرة، ولجأ للمجنى عليه خالد الذى يعمل "خفير" بإحدى الفيلات بالتجمع الخامس، مستطردا: "حكيت له فى مرة عن علاقة جنسية بينى وبين حد من صحابى فى البلد، فقالى طب ودلوقتى إيه نظامك، فقولتله لا خلاص بطلت"، مضيفا "الضحية وضع يده على جسمى، وقال لى تعالى نجرب المرة دى مع بعض، ومارسنا الجنس مع بعض، واستمرينا فى العلاقة كل يوم عنده فى الفيلا اللى كان بيحرسها". وأكد المتهم أنه رفض الاستمرار فى ممارسة الجنس مع المجنى عليه، فهدده أن يفضحه.

ويروى المتهم قصة تخلصه من المجنى عليه "بدأت أفكر فى التخلص منه، أوهمته أن فى حرامى فى الفيلا، وجبت سيخ حديد وضربته على رأسه لحد ما وقع، واتأكدت أنه مات"، موضحا أنه قام بتغطية الجثة بملابس أخرى حتى لا يتساقط الدم أثناء نقله.

واستطرد المتهم: "فتحت بطن خالد وحطيت الأسمنت والجبس جواها عشان الريحة متطلعش، ونقلت الجثة جنب السلم وحفرت حفرة ورميتها ودفنتها بالرمال".


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