النيابة الإدارية بدمياط تستدعى معلم أهان تلميذة.. والمحافظ تتأكد من نقله

دمياط عبده عبد البارى

استدعت النيابة الإدارية بدمياط، اليوم الإثنين، سامى دياب معلم لغة عربية بمدرسة الشهيد جمال صابر الإعدادية بقرية السنانية بإدارة دمياط التعليمية، على خلفية اتهامه بإهانة طالبة، والسخرية من لون بشرتها، كما استدعت النيابة الإدارية مدير المدرسة والطالبة ووالديها للاستماع إلى أقوالهم.

كانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد توجهت للمدرسة، وقدمت للطالبة بوكية ورد، مؤكدة رفضها التام للتمييز، كما تأكدت محافظ دمياط بنفسها من نقل المعلم إلى مدرسة أخرى، واطلعت على أوراق إخلاء طرف المعلم من المدرسة.