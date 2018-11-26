النقض تؤيد براءة 51 متهما وتأييد سجن 15 آخرين فى أحداث عنف أسوان

كتب عامر مصطفى

قضت محكمة النقض، اليوم، الإثنين، برفض طعون 7 متهمين على أحكام سجنهم لمدة 15عاما، كما قضت بقبول طعون وبراءة 51 متهما فى أحداث عنف مديرية أمن أسوان.

صدر القرار برئاسة ربيع لبنة، وعضوية المستشارين عصام عباس، أيمن الصاوى، رفعت سند، السيد جابر، وأمانة سر حنا جرجس، محمد سيد.

وكانت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفي، وعضويه المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدي، قضت بالسجن المؤبد لـ7 متهمين غيابيًا، والسجن 7 سنوات لـ15 متهمًا، وبراءة 51 آخرين في القضية المتهم فيها 74 من أعضاء جماعة الإخوان بالتعدي على قيادات بمديرية أمن أسوان، في القضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلي أسوان.

تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وتعذيبهم، وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.