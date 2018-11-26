video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النقض تؤيد براءة 51 متهما وتأييد سجن 15 آخرين فى أحداث عنف أسوان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:07 م
النقض تؤيد براءة 51 متهما وتأييد سجن 15 آخرين فى أحداث عنف أسوان محكمة النقض-أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
قضت محكمة النقض، اليوم، الإثنين، برفض طعون 7 متهمين على أحكام سجنهم لمدة 15عاما، كما قضت بقبول طعون وبراءة 51 متهما فى أحداث عنف مديرية أمن أسوان.
 
صدر القرار برئاسة ربيع لبنة، وعضوية المستشارين عصام عباس، أيمن الصاوى، رفعت سند، السيد جابر، وأمانة سر حنا جرجس، محمد سيد.
 
وكانت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار مصطفى لطفي، وعضويه المستشارين عصام محمد عيسى وشريف مجدي، قضت بالسجن المؤبد لـ7 متهمين غيابيًا، والسجن 7 سنوات لـ15 متهمًا، وبراءة 51 آخرين في القضية المتهم فيها  74 من أعضاء جماعة الإخوان بالتعدي على قيادات بمديرية أمن أسوان، في القضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلي أسوان.
 
تعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، عقب فض اعتصامي رابعة و النهضة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وتعذيبهم، وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة الإعلامى يوسف الحسينى بقضية إهانة السلطة القضائية لـ26 ديسمبر

إحالة قضية إستيلاء رجل أعمال وآخرين على 60 مليون جنيه عملات مختلفة للنقض

احداث أسوان

أحداث عنف

إرهاب

مقاومة سلطات

حرق سيارات شرطة

فض رابعة

اخبار الداخلية

اخبار مصر

اخبار الحوادث

قوائم الإرهاب

كيانات إرهابية




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة