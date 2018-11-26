النقض تؤيد السجن لـ77 متهما فى أحداث اقتحام جامعة الزقازيق

قضت محكمة النقض برفض طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باقتحام جامعة الزقازيق وتاييد السجن للمتهمين المقضى من محكمة الجنايات.

كانت محكمة الجنايات قضت فى القضية رقم 9575 لسنة 2013، قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013، جنايات كلى الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 متهما.

وكان المستشار أحمد دعبس، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التحريض على العنف والانتماء لجماعات إرهابية وتعطيل المواصلات العامة وقتل المتظاهرين، خلال فض اعتصام رابعة، وإثارة الشغب فى جامعة الزقازيق، واقتحام مكتب عميد كلية الصيدلة والتعدى عليه.