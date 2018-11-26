اللجنة الانتخابية الأفغانية تعلن احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية

أ ف ب

أعلنت اللجنة الانتخابية الأفغانية الإثنين أن الانتخابات الرئاسية المقررة فى 20 أبريل قد تؤجل فترة ثلاثة أشهر، علماً أنها لم تنشر بعد نتائج الانتخابات النيابية فى أكتوبر.

وذكرت اللجنة الانتخابية المستقلة ولجنة التحقق الانتخابية بصورة مشتركة أن الانتخابات يمكن أن ترجأ إلى 13 يوليو.

ويأتى هذا الاعلان فيما تكثف الولايات المتحدة جهودها للتوصل الى اتفاق سلام مع حركة طالبان بعد 17 عاما من النزاع. ويتخوف البعض من ان تؤخر هذه الانتخابات الرئاسية المحادثات، فيما اعلن الموفد الأميركي الخاص للسلام في افغانستان زلماي خليل زاد، انه يأمل في التوصل الى اتفاق سلام بين الحكومة وطالبان قبل الانتخابات.