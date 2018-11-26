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القبض على مندوب شركة يتاجر فى العملة وبحوزته 4 آلاف جنيه سودانى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:52 ص
القبض على مندوب شركة يتاجر فى العملة وبحوزته 4 آلاف جنيه سودانى أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على "محمد ا ا" 23 سنة، مندوب شركة للشحن، لمزاولته نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بالمخالفة للقانون رقم 88 لسنة 2003 ويتخذ من منطقة وسط المدينة، فى عابدين مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
ومن خلال الأكمنة تم ضبطه أثناء تواجده بشارع عبد الخالق ثروت، وعثر بحوزته على مبلغ 4250 جنية سودانى، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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