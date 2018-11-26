الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير مصل الثعبان فى المستشفيات العامة والمركزية مع توفير الخدمات الطارئة للأعراض الجانبية التى تظهر على الشخص الذى يحصل على المصل.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن المستشفيات العامة والمركزية مؤهلة للطوارئ وإسعاف الشخص إذا تعرض لمضاعفات بعد الحصول على المصل .

وتابع المصدر هناك كميات كبيرة من الأمصال وتصرف بالمجان للشخص المصاب لحمايته من الآثار الخطرة لعض الثعبان مضيفًا أن مراكز السموم بها نفس المصل.