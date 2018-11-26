video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 06:00 ص
الصحة: توفير مصل الثعبان بالمستشفيات العامة والمركزية بالمجان مصل الثعبان
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

أكدت وزارة الصحة والسكان توفير مصل الثعبان فى المستشفيات العامة والمركزية مع توفير الخدمات الطارئة للأعراض الجانبية التى تظهر على الشخص الذى يحصل على المصل.

وأضاف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع" أن المستشفيات العامة والمركزية مؤهلة للطوارئ وإسعاف الشخص إذا تعرض لمضاعفات بعد الحصول على المصل .

وتابع المصدر هناك كميات كبيرة من الأمصال وتصرف بالمجان للشخص المصاب لحمايته من الآثار الخطرة لعض الثعبان مضيفًا أن مراكز السموم بها نفس المصل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هل تم تحديث مصل الأنفلونزا لموسم شتاء 2019 وهل يناسب مرضى الحساسية ؟

الصحة

مصل الثعبان

المستشفيات




لا تفوتك
التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

التعليم تعلن شكل وآلية عقد امتحانات الصف الأول الثانوى بالثانوية التراكمية

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

وزير الاتصالات عن "الزواج الرقمى": المأذون سيعقد القران بالتابلت

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

قمة المفلسين محاولة جديدة لإنقاذ داعمى الإرهاب.. لقاء يجمع تميم وأردوغان اليوم فى إسطنبول وإبرام اتفاقيات وعقود بالمليارات مقابل تعزيز حماية أنقرة للدوحة.. الديكتاتور التركى ينعش اقتصاده من خزائن أمير الإرهاب

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

الدكتور إبراهيم الهدهد يدافع عن عدم تكفير الأزهر لـ"داعش": لو تركنا الأمر للآراء المزاجية لضاعت الأمة.. ونحن نقدر التراث ولا نقدسه.. وهناك غارة على الإسلام تسعى لقلعه.. والهجمة على البخاري تردد رأى المستشرقين

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

شطة: موضوع "نادي القرن" أسطوانة مشروخة واللي عنده حاجة يقدمها

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

رئيس أمازون يصف نفسه بالشخصية الأقل أهمية بالشركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة