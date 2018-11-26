الصحة: تقديم الخدمة الطبية لـ 72 ألف مواطن من خلال 61 قافلة طبية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 72 الف و548 مواطن من خلال 61 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر الحالي.

يأتي هذا في اطار حرص وزارة الصحة على تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التى تم تنفيذ القوافل بها هي مطروح، وبنى سويف، والاسكندرية، ودمياط، والجيزة، والشرقية، وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، والاقصر، والقليوبية، والفيوم، والوادى الجديد، والقاهرة، والمنيا، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة، وأسيوط، وقنا، والغربية، والاسماعيلية، والمنوفية، والسويس، وسوهاج، واسوان.

وأضاف "مجاهد" أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 541 عيادة، مشيرا الى أنه تم إجراء 9 الاف و 508 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 16 ألفا و155 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعى الصحي لدى المواطنين، لافتا الى أنه تم تحويل 895 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتامين صحى.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف الى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث قامت قوافل محافظة مطروح بالكشف على 1453مواطن، وإجراء 26 فحص معملي، وعقد 253 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، في حين قامت قوافل محافظة بني سويف بالكشف على 3 الاف و324 مواطن، واجراء 396 فحص معملي، وعقد 413 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12حالة المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأضافت "الصادق" أنه بخصوص القوافل التي تمت بمحافظة الاسكندرية، فقد تم الكشف على 8الاف و 390 مواطن، واجراء 873 فحص معملي، وعقد 3الاف و458 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 260 حالة المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبالنسبة لمحافظة دمياط فقامت بالكشف على 6الاف و208 مواطن، واجراء 1814 فحص معملي، وعقد 622 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 125 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأردفت " الصادق" أنه بمحافظة الجيزة، تم الكشف على 7 الاف و479 مواطن، واجراء 1002 فحص معملي، وعقد 1086 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 26 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة الشرقية فتم الكشف على 3 آلاف و 938 مواطن، وإجراء 284 فحص معملي، وعقد 494 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 28 حالة الى المستشفيات لإ جراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت "الصادق" أنه بمحافظة جنوب سيناء، تم الكشف على 698 مواطن، واجراء 191 فحص معملي، كما تم عقد 190 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 31 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة كفر الشيخ، فتم الكشف على 3الاف و594 مواطن، واجراء 407 فحص معملي، وعقد 2730 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 64 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما قامت القوافل التى تم تنفيذها بمحافظة الاقصر، بالكشف على 1124 مواطن، وإجراء 44 فحص معملي، وعقد 237 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 4 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما محافظة القليوبية، فتم الكشف على 4 الاف و 358مواطن، واجراء 227فحص معملي، وعقد 427 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 7 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة الفيوم تم الكشف على 2653 مواطن، واجراء 116 فحصا معمليا، وعقد 366 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 14 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وبمحافظة الوادي الجديد تم الكشف على 2704 مواطن، واجراء 236 فحص معملي، وعقد 246 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 6 حالات الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

واستطردت "الصادق" أن القوافل التى انطلقت بمحافظة القاهرة، قامت بالكشف على 6 آلاف و647 مواطن، كما تم إجراء 450 فحص معملي، وعقد 25 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 31 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، أما بمحافظة المنيا، فتم الكشف على 3 الاف و536 مواطن، وإجراء 474 فحص معملي، وعقد 501 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 128 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة بورسعيد تم الكشف على 762 مواطن، وإجراء 150 فحص معملي، وعقد 505 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 11 حالة الى المستشفيات لاجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 3الاف و341 مواطن في محافظة الدقهلية، وإجراء 874 فحص معملي، وعقد 2550 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 19 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة البحيرة تم الكشف على 2491 مواطن، واجراء 689 فحص معملي، وعقد 645 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 69 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة اسيوط تم الكشف على 1561 مواطن، واجراء 79 فحص معملي، وعقد 188 ندوة تثقيف صحى، كما تم تحويل 15 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وتابعت "الصادق" أن القوافل التى انطلقت بمحافظة قنا، قامت بالكشف على 916 مواطن، واجراء 57 فحص معملي، كما تم عقد 270 ندوة تثقيف صحي، أما بمحافظة الغربية، فتم الكشف على 1381 مواطن، كما تم إجراء 159 فحص معملي.

وبالنسبة لمحافظة الاسماعيلية تم الكشف على 1211 مواطن، وإجراء 65 فحص معملي، وعقد 304 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، وبمحافظة المنوفية تم الكشف على 2257 مواطن، وإجراء 405 فحص معملي، كما تم تحويل 3 حالات الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة، كما تم الكشف على 696 مواطن بمحافظة السويس، وإجراء 158 فحص معملي، وعقد 135 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 12حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وفي محافظة سوهاج تم الكشف على 567 مواطن، واجراء 27 فحص معملي، كما تم عقد 120 ندوة تثقيف صحي، وأخيرا تم الكشف على 1259 مواطن في محافظة اسوان، وإجراء 305 فحص معملي، وعقد 390 ندوة تثقيف صحي، كما تم تحويل 23 حالة الى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.