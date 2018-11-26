video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة العراقية تدمر 5 مقرات و3 أنفاق لتنظيم داعش فى كركوك

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 م
الشرطة العراقية تدمر 5 مقرات و3 أنفاق لتنظيم داعش فى كركوك القوات العراقية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الإثنين، عن تدمير5 مضافات (مقرات)، و3 أنفاق لتنظيم (داعش) خلال عمليات تفتيش فى قضاء الحويجة بكركوك.

وذكرت القيادة فى بيان، أوردته قناة "الإخبارية العراقية، إن "الفرقة السادسة التابعة لقوات الشرطة الاتحادية، قامت بعملية تفتيش لعدد من القرى فى قضاء الحويجة ( تل الذهب السفلى - حاوى دجلة -الغريرى - كبيبة )، حيث أسفرت العملية عن تدمير ٥ مضافات (مقرات) و٣ أنفاق تابعة لـداعش بشكل كامل".

وأضافت أنه "تم العثور على 5 عبوات ناسفة تمت السيطرة عليها وتفجيرها من قبل الجهد الهندسى للفرقة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الصحة العالمية" ترسل بعثة عاجلة لإغاثة النازحين فى نينوى شمال العراق

قطريليكس: الحمدين يستدرج رئيس برلمان العراق لتحالف خماسى يضم قطر وإيران

صور.. العالم هذا الصباح.. السيول تغمر مناطق عديدة فى العراق والأهالى يخلون منازلهم.. الآلاف يتظاهرون فى إسبانيا احتجاجا على العنف ضد المرأة..الشرطة المكسيكية تطلق الغازات المسيلة للدموع على مهاجرى أمريكا الوسطى

السيول تغمر مناطق عديدة فى العراق والأهالى يخلون منازلهم

خادم الحرمين يؤكد الحرص على توطيد العلاقة مع العراق

صور.. السيول تغمر مناطق عديدة فى العراق والأهالى يخلون منازلهم

أخبار عربية

الأمن العراقى

كركوك

العراق




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة