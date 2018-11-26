السجن المشدد 7 سنوات لـ 4 متهمين باستعراض القوة فى منطقة 15 مايو

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين باستعراض القوة بدائرة قسم مايو، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد طه جابر، وعضوية المستشارين جمال السمرى، ومحمد سامح عبد الخالق، وأمجد محمد أبو الفتوح، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، ومحمد صابر.

وكشف أمر الإحالة، قيام المتهمين "أحمد خالد، و محمد طلال، و أحمد طلال، ومحمود طلال"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجني عليهما " عبد الرحمن بهاء الدين، و عبد الرحمن ابراهيم"، بقصد ترويعهما وفرض السطوة عليهما وتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك حال حملهم أسلحة بيضاء.