video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: 45 ألف و840 مخالفة تعدى على نهر النيل منذ 2015

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:13 ص
الرى: 45 ألف و840 مخالفة تعدى على نهر النيل منذ 2015 نهر النيل
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق
أكد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية النيل أنه تمت اإالة 41 ألف و 951 حالة تعدى على النيل فى 16 محافظة منذ 5 يناير 2015، من إجمالى 50 ألف و399 مخالفة.
 

وأضاف خالد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أنه تم تحرير 45 ألف و 840 مخالفة جديدة، وذلك فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات حيث يتم شن حملات يومية فى كافة المحافظات المطلة على نهر النيل .

وأكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن وزارة الرى أنها لن تتهاون أو تتقاعس حتى يتم القضاء عليها وتنظيف النهر منها، وأن الحملة تستهدف جميع التعديات الموجودة على نهر النيل دون النظر إلى الاشخاص المعتديين.

ووجه وزير الرى بضرورة استمرار وزيادة معدلات الازالات على النحو الذى الذى تم عرضه بالتقرير وخاصة أن معدلات تنفيذ إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية على مستوى الجمهورية تأخذ شكلاً  تصاعدياً وتعكس رغبة الدولة فى إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية للحفاظ على هذا المرفق الحيوى والمورد الطبيعى الهام فى ظل التعاون المستمر بين أجهزة الدولة وأجهزة الوزارة المعنية.

الجدير بالذكر أن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل انطلقت فى 5 يناير 2015 وتم توقيع وثيقة حماية نهر النيل من قبل رئيس الجمهورية ورموز الشعب المصرى وعلى رأسهم شيخ الازهر وبابا الكنيسة وعدد كبير من أطياف الشعب المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة 20 حالة تعد على نهر النيل بمدينة جرجا فى سوهاج

الأقصر تقود حملات لتنظيف نهر النيل وترفع 14 طنا من مخلفات الشوارع.. صور

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة