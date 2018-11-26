الرى: صرف المياه من خلف السد العالى وفق احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أن المزارعين انتهوا من زراعة البرسيم، وأوشكوا على الانتهاء من زراعة محصول القمح، مشيراً إلى أن التصرفات المائية التى يتم صرفها من خلف السد العالى، تتم طبقا لاحتياجات البلاد فى القطاعات التنموية المختلفة "الزراعة والصناعة ومياه الشرب" .

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه عند حدوث أمطار على الوادى والدلتا يتم تخفيض التصرفات المائية من بحيرة السد العالى قبلها بـ 3 أيام أمام، حتى لا يتم اهدار متر مكعب واحد من المياه، موضحاً أنه يتم حجز المياه الزائدة فى البرك أمام القناطر على نهر النيل وفرعيه لاستخدامها عند الحاجة.

يشار إلى أن أن قطاع الزراعة بما يستهلكه من النسبة الأكبر من الاحتياجات المائية، هو الذى يحدد دينامكية ومقدار التصرف المطلوب يومياً، حيث تستهلك الزراعة تستهلك نحو 82% من الاحتياجات المائية المنصرفة.

الجدير بالذكر أن منسوب مياه نهر النيل، صيفاً يختلف تماماً عن الشتاء، حيث خلال موسم أقصى الاحتياجات صرف كميات كبيرة من المياه لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، وكذلك مياه الشرب، والتى تكون فى ذروتها نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ونوعية المحاصيل المنزرعة المستهلكة للمياه.