video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 26 نوفمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرى: صرف المياه من خلف السد العالى وفق احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:47 ص
الرى: صرف المياه من خلف السد العالى وفق احتياجات الزراعة والصناعة ومياه الشرب السد العالى - ارشيفية
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى، أن المزارعين انتهوا من زراعة البرسيم، وأوشكوا على الانتهاء من زراعة محصول القمح، مشيراً إلى أن التصرفات المائية التى يتم صرفها من خلف السد العالى، تتم طبقا لاحتياجات البلاد فى القطاعات التنموية المختلفة "الزراعة والصناعة ومياه الشرب" .

وأضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه عند حدوث أمطار على الوادى والدلتا يتم تخفيض التصرفات المائية من بحيرة السد العالى  قبلها بـ 3 أيام أمام، حتى لا يتم اهدار متر مكعب واحد من المياه، موضحاً أنه يتم حجز المياه الزائدة فى البرك أمام القناطر على نهر النيل وفرعيه لاستخدامها عند الحاجة.

 يشار إلى أن أن قطاع الزراعة بما يستهلكه من النسبة الأكبر من الاحتياجات المائية، هو الذى يحدد دينامكية ومقدار التصرف المطلوب يومياً، حيث تستهلك الزراعة تستهلك نحو 82% من الاحتياجات المائية المنصرفة.

الجدير بالذكر أن منسوب مياه نهر النيل، صيفاً يختلف تماماً عن الشتاء، حيث خلال موسم أقصى الاحتياجات صرف كميات كبيرة من المياه لتغطية احتياجات الزراعات الصيفية، وكذلك مياه الشرب، والتى تكون فى ذروتها نظراً لارتفاع درجات الحرارة، ونوعية المحاصيل المنزرعة المستهلكة للمياه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يضم وزيرى الرى والإنتاج الحربى لعضوية المجلس الأعلى للطاقة

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

وكيل الرى بالقاهرة والجيزة يؤكد تشكيل لجنة لمراجعة مخرات السيول

مياه الشرب

الزراعة

بحيرة ناصر

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

لعبة "PUBG" بوابة خلفية لتنظيم داعش لاستقطاب الشباب العربى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

وزير التعليم يقرر تعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

ماذا يحتاج الأهلي للعودة إلى عرش أفريقيا؟.. شطة يجيب

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

فيلم Ralph Breaks the Internet يحقق 51 مليون دولار فى 4 أيام

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

الرى: إضافة 39 وحدة طوارئ لمحطات غرب الدلتا وجاهزون للسيول

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

ارتفاع صادرات مصر غير البترولية 6.7 % لتسجل 18.6 مليار دولار

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة