الرئيس اليمنى يجرى 3 تعديلات وزارية فى الحكومة

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أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارات جمهورية بتغيير عدد من الوزراء فى الحكومة التى يرأسها الدكتور معين عبدالملك سعيد.

وشملت القرارات ، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث "الفضائية مساء اليوم الإثنين ، تعيين نجيب منصور حميد العوج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبدالله صالح ناصر العنانى وزيرا للكهرباء والطاقة، وعلى هيثم على عبد الله وزيرا للعدل ، وتعيين أنيس عوض حسن باحارثة مديرا لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

كما أصدر الرئيس هادى قرارا بتعين سالم صالح بن بريك نائباً لوزير المالية، وعبدالله أحمد محمد هاجر نائباً لوزير الكهرباء والطاقة ، وتعيين محمد صالح بن عديو محافظا لمحافظة شبوة.