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الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة"

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 02:35 م
الحبيب على الجفرى: "غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة" ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين
كتب سيد الخلفاوى
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قال الحبيب على الجفرى، الداعية الإسلامى، إنه غير صحيح أن كل من هو ليس مسلم لن يدخل الجنة، لأن الله قال لا يعذب قوم حتى يبعث رسول، وأن هناك من لم يصلهم الدين بشكل صحيح.
 
 
وأضاف  الجفرى، خلال محاضرته فى الندوة الدينية المنعقدة الآن بجامعة حلوان: "بعض الناس يرون أن الإسلام هو أبو بكر البغدادى أو هو داعش، وهذا غير صحيح، وعلينا أن نصحح هذا، من الممكن أن نحاسب نحن المسلمين على عدم توصيل الرسالة الصحيحة والدين الصحيح لغير المسلمين".
 
 
ويشارك فى الندوة الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية، ومئات الطلبة من جامعة حلوان.

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