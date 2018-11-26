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الحبيب الجفرى يشارك فى ندوة "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين" بجامعة حلوان

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 01:16 م
الحبيب الجفرى يشارك فى ندوة "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين" بجامعة حلوان ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين
كتب سيد الخلفاوى
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حضر منذ قليل، الشيخ  الحبيب بن علي الجفري، الداعية الإسلامى، الندوة الدينية، بجامعة حلوان، التى تنظمها جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع كلية الآداب برعاية الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية. 
 
وقال القائمون على الندوة إن الحبيب بن على الجفرى حضر من المستشفى على الجامعة حرصا منه على الالتزام بالموعد.
 
وشهدت قاعة الاحتفالات المنعقد بها الندوة حضور مئات الطلاب من كليات جامعة حلوان، حيث امتلأت القاعة عن آخرها.
 
والندوة بعنوان "تساؤلات الشباب بين الشك واليقين"، ومن المقرر أن يجيب الجفرى عن عدد كبير من تساؤلات الشباب. 
 
ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين (1)
 

ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين (2)
 

ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين (3)
 

ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين (4)
 

ندوة دينية بعنوان تساؤلات الشباب بين الشك واليقين (5)
 
 

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