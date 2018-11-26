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"التأديبية العليا " تغرم وكيل وزارة بالتعليم السابق ببنى سويف

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:02 م
"التأديبية العليا " تغرم وكيل وزارة بالتعليم السابق ببنى سويف متهمين - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، وكيل وزارة التربية والتعليم السابق ببنى سويف ، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الذي كان يتقاضاه وقت خدمته ، وذلك لتراخيه عن كتابه تقرير الكفاية السنوى لإحدى المدرسات ، مما أدي الى حصولها على درجة كفء بالرغم من توقيع جزاءات عليها ، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين ، نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

 

وأكدت المحكمة في الحيثيات ، أن وكيل الوزارة خرج على مفتضي العمل الوظيفي ، وسلك مسلك لا يتفق مع أداؤه لعمله المنوط به ، وتمثل ذلك في تراخيه عن كتابة تقرير الكفاية السنوى لمدرسة ، بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم، واستندت المحكمة على اللائحة التنفيذية لقانون التعليم  ، والتى ذكرت أن " يكون تقويم وأداء شاغلي الوظائف معلمين ، أخصائيين ، موجهين ، جميع وظائف الإدارة المدرسية التى يشغلها المعلمون من مدة سنة ، تبدأ أول سبتمبر وتنتهى أخ  أغسطس من العام الذي يليه وتعتمدها لجنة الموارد البشرية " لذا كان لازما على المحال إعداد التقرير الخاص بالمعلمة تحقيقًا للقانون وبنوده

وأضافت الحيثيات ، أن وكيل الوزارة  أشتكى المعلمة وأرسل مذكرة الى النيابة الإدارية ، متضمنة حصول المعلمة على تقدير عام كفء (٩٩/١٠٠ ) ، بالرغم من صدور إفادة من قسم الجزاءات تفيد معاقبتها ، والتى تمثلت في خصم 11 يوم من راتبها على مدار أيام طوال العام الدراسي لارتكابها بعض المخالفات ، مما ينتفي معه أن يكون تقرير الكفايه الخاص لها كفء ، مما يمثل ذلك انتهاك صارخ للقانون ، لذا رأت المحكمة أن المسؤل عن ذلك هو وكيل الوزارة المختص بكتابة هذه التقارير ، واعتبرت تراخيه عن تقيم الأداء للمعلمين يمثل مخالفة يستوجب العقاب عليها.


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