"البيه البواب" يبيع طفلا عبر فيس بوك.. ويعترف: استغللت انشغال والدته عنه

كتب محمود عبد الراضى

"حارس عقار" مهنته أن يحرس ويراقب العقار المكلف بتأمينه في الإسكندرية، لكن رغبته في الحصول على المال بشتى الطرق، جعلته يراقب أطفال الشقق، بدلاً من حراسة العقار.

"البيه البواب"، أقدم على اختطاف طفل صغير لم يتخطى عمره الثلاث سنوات، وصوره وعرض صوره على الفيس بوك، معلناً عن بيعه، وسرعان ما وجد مشتري وأبرم الصفقة وحصل على المال، قبل أن يتم القبض عليه.

وقال المتهم في اعترافاته ـ أمام جهات التحقيق :"لاحظت وجود طفلين لإحدى السيدات المطلقات والتي تزوجت من آخر بعد انفصالها عن والد طفليها، ولاحظت انشغال الأم عن طفليها كثيراً، في الوقت الذي كنت احتاج فيه للمال، فاختمرت في ذهني فكرة مفادها اختطاف أحد الطفلين وبيعه".

وأردف المتهم:"صورت الطفل "ياسين" وعرضت صورته على الفيس بوك للبيع، وتواصل معي أحد الأشخاص، أكد لي أنه ثري وأن لا ينجب ويرغب في تبني طفل، واتفقت معه على بيع "ياسين" له مقابل 60 ألف جنيه"

وتابع المتهم:"كانت الأزمة بالنسبة لي، هي الحصول على الطفل، حتى جاءت الفرصة، عندما قررت والدته الذهاب للطبيب برفقة وزوجها وتركت لي الطفلين، سارعت بتسليم "ياسين" للمشتري، وعندما عادت الأم وسألتني عنه، أكدت لها اختفائه أثناء لهوه في الشارع مع شقيقه، وأبديت حزني عليه، إلا أن الشرطة ضبطتني وأعادت الطفل من المشتري بعد القبض عليه برفقة زوجته".

وتلقى قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بلاغاً من "شيرين.ا" مُقيمة بمنطقة العصافرة قبلي، أفاد أنها توجهت لأحد الأطباء برفقة زوجها، صاحب محل ملابس" تاركة ابنيها "أحمد" 6 سنوات، و"ياسين" 3 سنوات، وتركت أبنائها من طليقها، برفقة حارس العقار سكنها ، ويدعى "خليل.خ" 27 سنة، مُقيم بشبرا خيت بالبحيرة، ولدى عودتها فوجئت بحارس العقار يبلغها بإختفاء ابنها ياسين أثناء لهوه بالشارع.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الحادث حارس العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية، خاصة أنه لاحظ إهمال والدة الطفل فى رعايته وتركه لفترات طويلة، فاختمرت فى ذهنه فكرة بيعه تحقيقاً للإستفادة المادية، فصور الطفل وعرض صورته بأحد مواقع التواصل الإجتماعى، وما أن قوبل عرضه من أحد الأشخاص نفذ مخططه بأن إختطف الطفل وباعه مقابل 60 ألف جنيه إلى صاحب مخبز "مقيم الزرقا بدمياط" وزوجته "ربة منزل".

وبتكثيف الجهود تم ضبط صاحب المخبز وزوجته، وبمواجهتهما أيدا ما ورد بإعترافات المتهم، حيث أكد صاحب المخبز أنه نظراً لعدم قدرته على الإنجاب ورغبته وزوجته فى تبنى أحد الأطفال اتفق مع المتهم على تنفيذ ذلك، وأرشدا عن الطفل ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.