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"الإحصاء": ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 4.1 مليون طن خلال سبتمبر 2018

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:49 م
"الإحصاء": ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 4.1 مليون طن خلال سبتمبر 2018 حقل غاز
كتبت- هبة حسام
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أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،  حول حجم الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الكبيعى، ارتفاع إنتاج الغاز خلال شهر سبتمبر الماضى، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق ، موضحة أن  أن حجم إنتاج الغاز الطبيعى فى سبتمبر الماضى بلغ 4.159 مليون طن، مقابل 3.217 مليون طن فى سبتمبر 2017.
 
و أشارت البيانات ، إلى حجم إنتاج الزيت الخام والبوتوجاز، بلغ 2.753 مليون طن خلال سبتمبر 2018، بارتفاع طفيف عن الشهر المماثل له من عام 2017، والذى بلغ حجم الإنتاج خلاله 2.751 مليون طن.
 
وعلى مستوى الاستهلاك، ارتفع حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى، ووصل الى  4.155 مليون طن فى سبتمبر 2018، مقابل 3.769 مليون طن خلال سبتمبر 2017، فيما بلغ استهلاك البوتوجاز خلال شهر سبتمبر الماضى 292.8 ألف طن، مسجلاً انخفاضا عن الشهر المماثل له من العام السابق ، والذى بلغ حجم الاستهلاك المحلى للبوتوجاز خلاله 314.2  ألف طن.
 
وعن حجم الإنتاج الكلى للغاز الطبيعى والبترول، أوضح جهاز الإحصاء فى نشرته المعلوماتية، أنه بلغ 6.912 مليون طن منها حجم إنتاج الغاز "منفردا"   لافتا إلى حجم الاستهلاك من الغاز والبترول معا خلال شهر سبتمبر الماضى، بلغ 6.740 مليون طن ، مشيرا الى أن  الزيادة فى حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، ترجع الى تزايد الإنتاج من حقل ظهر والذى تضاعف 6 مرات خلال العام الحالى، حتى وصل إلى 2 مليار قدم مكعب خلال سبتمبر الماضى.
 
وكانت مصر، حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، بعدما أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول فى شهر سبتمبر الماضى ، وقف استيراد الغاز المسال من الخارج.
 
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