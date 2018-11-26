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الأوقاف: نسير وفق خطة محكمة ومتجددة لنشر الفكر الإسلامى الوسطى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 05:57 م
الأوقاف: نسير وفق خطة محكمة ومتجددة لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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صرح وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة بأن وزارة الأوقاف تسير وفق خطة محكمة واستراتيجية واضحة مرنة ومتجددة ومتطورة وديناميكية لنشر الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف وتحصين النشء والشباب ضد الأفكار المتطرفة.

وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، يجب الأخذ بزمام القراءة المتأنية لقضايا العصر فى إطار الحفاظ على الثوابت والتجديد فى إطار المتغيرات وفق ظروف العصر ومستجداته، وبنيت هذه الخطة على محاور متعددة منها الخطب والدروس والندوات والمحاضرات والمقالات والتأليف والترجمة والنشر، وخوض غمار التجديد.

وأشار الوزير، إلى المدارس العلمية التى بلغت هذا العام 2018 م 139 مدرسة علمية بزيادة 97 مدرسة علمية عن العام الماضى 2017 م بنسبة زيادة 131 ٪؜ تقريبا، و764 مدرسة قرآنية بزيادة 175 مدرسة قرآنية عن العام الماضى بنسبة زيادة 29٪؜ تقريبا، و28 مركزا للثقافة الإسلامية بزيادة 6 مراكز جديدة هذا العام، منها ثلاثة مراكز بمحافظة شمال سيناء، إضافة إلى برامج التدريب والتأهيل العصرية المتنوعة.

ولفت الوزير، إلى استعداد الوزارة لافتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين مطلع العام القادم 2019 م، وكذلك إعدادها لعقد المؤتمر الدولى السنوى للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يعقد بومى 19 و20 يناير القادم 2019م تحت عنوان: "بناء الشخصية الوطنية وأثره فى استقرار الدول والمجتمعات وتحقيق رقيها وتقدمها"، مع التوسع المضطرد المستمر فى القوافل الدعوية والمدارس العلمية والقرآنية وسائر الأعمال العلمية والدعوية والتثقيفية.


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