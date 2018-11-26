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"الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:19 م
"الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف  ، قرار بوقف الشيخ محمد سليم محمد سليم ، إمام وخطيب مسجد التوحيد بإدارة أوقاف العاشر من رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من تقصير في أداء عمله .
 
كما انتهت الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم إلى مجازاة كل من: الشيخ حمدي أحمد عبد الحافظ ،  مدير إدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمود محمد السيد علي ، مفتش أول مساجد بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمد عبد المنعم أحمد فرج ، كبير مفتشين بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ حماده محمد متولي الجوهري ، مفتش بإدارة العاشر من رمضان ، بخصم خمسة عشر يوما ، وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم ، وتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من أداء درس ديني بالمسجد المذكور ، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام ، وما انتهت إليه الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.
 

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