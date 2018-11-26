"الأوقاف " تعاقب 6 من قيادات إدارة العاشر من رمضان بسبب التقصير

كتب إسماعيل رفعت

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، قرار بوقف الشيخ محمد سليم محمد سليم ، إمام وخطيب مسجد التوحيد بإدارة أوقاف العاشر من رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه بشأن ما نسب إليه من تقصير في أداء عمله .

كما انتهت الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم إلى مجازاة كل من: الشيخ حمدي أحمد عبد الحافظ ، مدير إدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمود محمد السيد علي ، مفتش أول مساجد بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ محمد عبد المنعم أحمد فرج ، كبير مفتشين بإدارة العاشر من رمضان ، والشيخ حماده محمد متولي الجوهري ، مفتش بإدارة العاشر من رمضان ، بخصم خمسة عشر يوما ، وذلك لتقصيرهم في أداء عملهم ، وتمكين شخص غير مصرح له بالخطابة من أداء درس ديني بالمسجد المذكور ، جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش العام ، وما انتهت إليه الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.