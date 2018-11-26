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"الأطباء" تجتمع السبت لبحث تحمل وزارة الصحة مصروفات الدراسات العليا لأعضائها

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 07:00 ص
"الأطباء" تجتمع السبت لبحث تحمل وزارة الصحة مصروفات الدراسات العليا لأعضائها نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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قالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه من المقرر أن تجتمع النقابة بخصوص شكاوى عدم تنفيذ وزارة الصحة لتحمل رسوم الدراسات العليا، يوم السبت المقبل، فى لقاء تشاوري بالنقابة مع أصحاب الشكاوى.
 
 
وأوضحت أنه رغم النص بوضوح على تحمل الوزارة لمصاريف الدراسات العليا في قرار 387 لسنة 2018، وقبله في قانون 14 لسنة 2014، ولكنه لم ينفذ، مشيرة إلى أن النقابة قدمت العديد من المطالبات، بالإضافة إلى وجود دعوى قضائية بهذا الخصوص، مؤكدة أن ذلك يحيل دون اتمام شباب الأطباء لدراساتهم.
 

 


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