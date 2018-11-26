استمرار توافد المشاركين لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ

كتبت آية دعبس

قالت وزارة البيئة، إنه لليوم العاشر على التوالى ما زالت وفود دول العالم تتوافد إلى مقر انعقاد مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى بمدينة شرم الشيخ.

وأوضحت فى بيان، أنه وصل مطار شرم الشيخ مساء أمس وصباح اليوم، مشاركون من جنسيات مختلفة من البرازيل، مالى بريطانيا، أمريكا، بلجيكا، الأرجنتين، نيجريا، كولومبيا، اليابان، كنيا، كوريا، الهند، للمشاركة في فعاليات المؤتمر، وقد عبر المشاركين عن تقديرهم للجهود المصرية المبذولة من حسن الاستقبال والضيافة ومظاهر الأمن والسلام داخل مصر.

جديرا بالذكر أن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 إلى 29 نوفمبر الجارى، تحت شعار الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الانسان والكوكب.