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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز دينى بوسط الصومال إلى 18 قتيلا

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 10:02 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على مركز دينى بوسط الصومال إلى 18 قتيلا حركة الشباب الصومالية ـ صورة أرشيفية
مقديشيو(أ ش أ)
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ارتفعت حصيلة ضحايا هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على مركز دينى بوسط الصومال إلى 18 قتيلا و20 مصابا على الأقل.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية اليوم الاثنين، أن سيارة ملغومة اقتحمت مركزا دينيا بمدينة جالكايو، فيما فتح 4 مسلحين النار، وتلى ذلك اندلاع معركة بالأسلحة مع قوات الأمن، الأمر الذى أسفر عن مقتل 3 مهاجمين واعتقال المسلح الرابع.

وكان المتحدث باسم حركة الشباب الصومالية عبد العزيز أبو مصعب قد أعلن أن مسلحى الحركة هاجموا المركز الدينى وقتلوا رجل دين و17 من أتباعه وذلك بدعوى قيامه بإهانة النبى.

 


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