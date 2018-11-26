ارتفاع أسعار سمك البلطى بسوق العبور اليوم الاثنين 2018 ـ 11 ـ 26

كتبت ـ أسماء أمين

تراجعت أسعار السمك السويسى فى حين ارتفع سعر السمك البلطى للجملة اليوم الاثنين 26-11-2018، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر بيع السمك البلطى ما بين 23 - 25.5 جنيه للكيلو بحسب النوع والحجم، وسجل سعر فيليه البطلى ما بين 30 – 70 جنيها للكيلو، وقشرالبياض ما بين 28-35 جنيهاً.

وسجل سعر سمك القراميط من 10 -29 جنيها، والتعابين من 40 - 145 جنيهاً، وارتفع سعر المكرونة الخليجى لتصل ما بين 34-40 جنيها للكيلو، كما رتفع سعر المكرونة السويسى لتصل ما بين 55 - 61 جنيهاً للكيلو، فى حين يبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولاً ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 -160 جنيهاً، وبلغ سعر الكابوريا من 30 - 125 جنيها، وبلغ سعرالجمبرى الجامبو من 350 -420 جنيها.

ويتراوح سعرالجمبرى المجمد ما بين 85 – 165 جنيها للكيلو، فى حين يتراوح سعر الجمبرى غير المجمد ما بين 125 -225 جنيهاً.