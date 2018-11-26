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إقلاع رحلتين متجهتين للبحرين وتونس بعد تأخرهما لسوء أحوال الطقس بمطارات الوصول

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 12:11 ص
إقلاع رحلتين متجهتين للبحرين وتونس بعد تأخرهما لسوء أحوال الطقس بمطارات الوصول مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى تأخر إقلاع رحلة تابعة للخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى تونس، بالإضافة إلى تأخر رحلة أخرى تابعة لشركة الخطوط الجوية البحرينية المتجهة إلى المنامة بسبب سوء الأحوال الجوية. 
 
 
وقالت مصادر ملاحية، إن المطار شهد تأخر إقلاع الرحلة رقم 814 التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية المتجهة إلى تونس لمدة 90 دقيقة، ورحلة رقم 80 التابعة لشركة الخطوط الجوية لطيران جولف المتجهة إلى المنامة، لمدة ساعتين ونصف بسبب سوء الأحوال الجوية وانتظارًا لوصول إخطار الموافقة على الإقلاع من مطار الوصول، وقامت سلطات المطار باستضافة الركاب وتقديم كافة الخدمات لهم. 

 


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