إصابة 15 من عمال " اليومة " فى حادث إنقلاب سيارة نقل بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 15 من عمال اليومية، بسحجات وكدمات، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي، إتجاه بلبيس، وجميعهم من قرية الزاومل دائرة المركز، وتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفي بلبيس العام، بوصول 15 عامل من عمال اليومية، مصابون بكدمات وسحجات، وأنتقل المقدم مصطفي رشاد ، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، إلي المستشفي، بإشراف العميد أشرف الأشقر، مأمور مركز بلبيس، وتبين إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمي إتجاه بلبيس، وبها 15 عامل جميعهم من قرية الزاومل ، ،تم إخطار نيابة بلبيس، برئاسة عمرو عبد العاطي، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.