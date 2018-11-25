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وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء يُكرّم الأولى فى الشهادة الاعدادية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:42 م
وكيل التربية والتعليم بجنوب سيناء يُكرّم الأولى فى الشهادة الاعدادية الطالبة المتفوقة بجنوب سيناء
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء مساء اليوم الأحد تكريم الطالبة علياء محمد سمير الأولى على مستوى المحافظة فى الشهادة الاعدادية بمجموع 279 درجة بحضور مصطفى الزعبى وكيل المديرية وولى أمر الطالبة.

حيث قام المحاسب وائل رأفت مدير عام فرع بنك الإسكان والتعمير بشرم الشيخ نائبا عن المحاسب فتحى السباعى محروس رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان بتسليم علياء سمير محمد الطالبة بمدرسة السيدة خديجة أم المؤمنين بطور سيناء جهاز تابلت وشهادة تقدير.

من جانبه هنأ وكيل وزارة التربية والتعليم الطالبة على تفوقها المُشرّف وطالبها باستمرار تفوقها وتحديد هدفها مشيرا إلى أن النظام الجديد يهتم ببناء الشخصية واكتشاف المواهب وبناء جيل قادر على الابتكار مؤكدا أن مصر لديها جيل جديد متمكن من أدواته .


ولفت إلى أن الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس هم الورقة الرابحة للاقتصاد المصرى وبالتالى يجرى العمل على جعلهم مبتكرين .أضاف أن الإعلام له دور أساسى فى تطوير التعليم من خلال إنتاج برامج تربوية تستهدف تطوير مهارات الأطفال.

 

 

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