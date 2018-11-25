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وزير الاتصالات يشهد بروتوكول تعاون بين واحات السيليكون وفودافون مصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:53 م
وزير الاتصالات يشهد بروتوكول تعاون بين واحات السيليكون وفودافون مصر عمرو طلعت وزير الاتصالات
كتبت: هبة السيد
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شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع بروتوكول تعاون اليوم بين شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة فودافون مصر لتوسيع نطاق أعمال الشركة فى مصر وخلق المزيد من فرص العمل فى المناطق التكنولوجية الجديدة.

 

وينص البروتوكول الذى تصل مدته إلى عام واحد على قيام شركة فودافون بتوفير500 فرصة عمل جديدة فى مجال فى مجال مراكز خدمة العملاء داخل المناطق التكنولوجية سواء من خلال الشركة أو من خلال أحد مقدمى تلك الخدمات بالمناطق التكنولوجية ببرج العرب وأسيوط وبنى سويف.

 

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار حرص الجانبين على تعظيم الاستفادة من انتشار المناطق التكنولوجية ووفرة المهارات وخريجى الجامعات من جميع التخصصات بالمحافظات والعمل على تأهيلهم للالتحاق بالعمل بمجالات تكنولوجيا المعلومات ومنها مراكز الاتصالات والدعم الفنى ومجال تطوير البرمجيات وتصميم الإلكترونيات.

 

ويحقق مشروع المناطق التكنلوجية الذى تشرف على تنفيذه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدد من المزايا التنافسية للشركات وقطاع الأعمال من ضمنها التكلفة التشغيلية التنافسية وتوفير بيئة عمل محفزة على الاستثمار بالمحافظات مما يعمل على تحفيز شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية والعالمية على اختراق أسواق خارجية جديدة وتشجيعها على التصدير انطلاقا من مصر إلى مختلف الأسواق.

 

ويعكس البروتوكول حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تلبية احتياجات شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحلية منها والعالمية من الأيدى العاملة الماهرة والاستفادة من الميزات التنافسية لمصر من حيث الموقع والتنوع اللغوى والمهارات التقنية ووفرة المهارات فى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة.

 

وقع البروتوكول سامح الملاح، العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، و أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة ڤودافون مصر.

 

 

 

 


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