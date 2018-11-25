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"هيئة البريد" توقع اتفاق تعاون مع سوق دوت كوم لدعم الخدمات اللوجيستية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:27 م
"هيئة البريد" توقع اتفاق تعاون مع سوق دوت كوم لدعم الخدمات اللوجيستية جانب من توقيع البريد وسوق دوت كوم
كتبت هبة السيد
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أعلن البريد المصرى عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوق دوت كوم، إحدى شركات أمازون، تهدف إلى النظر فى مبادرات لوجستية متنوعة  ،من شأنها العمل على زيادة البضائع المتاحة على موقع سوق دوت كوم للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية ايصال المنتجات اليهم ، ويعمل البريد المصرى فى الوقت الراهن بشكل وثيق مع شركة سوق دوت كوم فى توصيل البضائع للمستهلكين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وقال عصام الصغير ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، فى بيان صحفى ، تربطنا علاقة وثيقة مع شركة سوق دوت كوم وتوقيع مذكرة تفاهم الْيَوْمَ يهدف الى ايجاد وسائل إضافية للتعاون فى اتاحة اكبر قدر ممكن من البضائع للمستهلكين المصريين وتسهيل عملية التوصيل. سيتحقق ذلك من خلال استكشاف وسائل لتطوير الخدمات اللوجستية وهو خطوة هامة نحو تسهيل التجارة الالكترونية للمستهلكين المصريين. ونشكر سوق دوت كوم على هذا الثقة."

وأضاف الصغير ، يتزايد حجم التجارة الالكترونية على مستوى العالم بما فيها منطقة إفريقيا والشرق الأوسط ، وتعتبر مصر من الاسواق الواعدة وخصوصا ان أغلبية الشعب المصرى من الشباب وهم الفئة الأكثر طلبا من خلال التسوق الالكترونى ولذلك يعمل البريد المصرى على توفير بيئة ملائمة لتقديم خدمات التجارة الالكترونية وبأفضل الأسعار الممكنة ومن خلال الموقع الالكترونى للهيئة أو الموبيل.

 

 

 


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الخدمات اللوجيستية

سوق دوت كوم

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