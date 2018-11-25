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هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:09 م
هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت مقياس ريختر _ صورة أرشيفية
الكويت /أ ش أ/
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ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.

ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.

 


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