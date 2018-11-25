هزة أرضية عنيفة تضرب جميع أرجاء الكويت

ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.
ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.
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ضربت هزة أرضية عنيفة، مساء اليوم الأحد، جميع أرجاء الكويت؛ حيث شعر بها جميع السكان ، خاصة قاطنى الأدوار العليا.
ولم يصدر حتى الآن أى بيان رسمى من قبل الأجهزة الكويتية المعنية حول قوة الهزة الأرضية، وما إذا كان هناك خسائر من عدمه.
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