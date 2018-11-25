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ننشر أسماء الأجانب المصابين فى حادث تصادم بأسوان

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:58 ص
ننشر أسماء الأجانب المصابين فى حادث تصادم بأسوان حادث تصادم - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح
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يتلقى المصابون السبعة من الأجانب، إسعافاتهم داخل مستشفى أسوان العام بعد تعرضهم لحادث تصام على الطريق الزراعى أسوان القاهرة.

 

تلقى اللواء فتح الله حسنى، مدير أمن أسوان، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما حافلة سياحية تحمل رقم 4573 ص ق، أما الأخرى فسيارة ميكروباص سرفيس رقم 1871 ص و أ، وذلك على طريق أسوان - القاهرة الزراعى أمام مزلقان الرتاج بقرية الجعافرة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان.

 

ونتج عن الحادث إصابة 5 سائحين من الأكوادور ومرشد سياحى وسائق الحافلة، وأيضًا مرشد سياحى مصرى وهو محمد على العدل 28 سنة، أما السائحون فهم الفوسو اردو ضاض 56 سنة، والكسيل بل 29 سنة، وأرنان باور 45 سنة، والخبل اوبوق 56 سنة، وافدريتس فالنول 43 سنة.

 

وفور وقوع الحادث قامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين لمستشفى أسوان التخصصى العام، حيث تم إجراء الأشعة و الفحوصات الطبية، والتى أكدت أن حالتهم مستقرة وتتراوح معظم الإصابات ما بين كدمات وخدوش واشتباه فى كسر.

 


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