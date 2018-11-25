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نقاد: موافقة أوروبا على بريكست خلال 38 دقيقة دليل على صب القرار فى مصلحتها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:54 م
نقاد: موافقة أوروبا على بريكست خلال 38 دقيقة دليل على صب القرار فى مصلحتها تيريزا ماى وقادة الاتحاد الأوروبى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن قادة الاتحاد الأوروبى استغرقوا 38 دقيقة فقط للموافقة على اتفاق الخروج الذى وضعته رئيسة وزراء بريطانيا، وهو ما اعتبره نقاد انعكاس لقناعة الأوروبيين بأن اتفاق ماى يصب فى مصلحة أوروبا أكثر مما يفيد المملكة المتحدة.  
 
ومن جانبه، حذر رئيس المفوضية الأوروبية، جون كلود يونكر من أن بريطانيا لا يمكنها توقع اتفاق أفضل من ذلك الذى تم المصادقة عليها صباح اليوم فى قمة بروكسل، حال رفض تمريره البرلمان البريطانى. 
 
وقال، "هذا هو الاتفاق، وهذا أفضل اتفاق ممكن والاتحاد الأوروبى لن يغير موقفه الرئيسى". 
 
أما المسئولون فى المعسكر البريطانى، فلم يبدو سعادتهم بالمصادقة على الاتفاق، حيث كتب اليستر كامبل، مدير الاتصالات والاستراتيجية السابق فى حزب العمال فى تغريدة "بالطبع قادة الاتحاد الأوروبى صادقوا على الاتفاق والإعلان المستقبلى. هذه هزيمة. وإهانة للمملكة المتحدة. هم يشعرون بالحزن لرؤيتنا نغادر لكنهم يسخرون منا". 
 
 

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