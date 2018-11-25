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نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:35 م
نائب محافظ القاهرة: تطهير مخرات السيول مسئولية وزارة الرى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن تطهير مخرات السيول بالعاصمة، هى مسئولية وزارة الرى، وذلك وفقا للبرتوكول الذى تم توقيعه منذ عام بين المحافظة والوزارة.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ "اليوم السابع"، مسئولية وزارة الرى هى تطهير المخر من الداخل وكذلك بمحيطه من الجانبين بعرض 12.5 متر من كل جانب، ودون ذلك هو مسئولية المحافظة.
 
وأوضح نائب محافظ القاهرة، أن المحافظة نجحت فى التعامل مع الأمطار التى سقطت يوم الجمعة مشيرا إلى أن سقوط الأمطار لم يكن كثيرا بالدرجة التى تختبر مخرات السيول، مشيرا إلى المنطقة الجنوبية بها 4 مخرات للسيول.
 
جاء ذلك ردا على اليوم السابع، حول وجود كميات من القمامة والزراعات ببعض مخرات السيول فى حلوان.
 

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