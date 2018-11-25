موجز 1 ظهرا.. النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها قرار محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا..

محكمة النقض تؤيد إعدام 9 متهمين فى اغتيال النائب العام هشام بركات

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على 6 متهمين إلى السجن المؤبد فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

القبض على صاحب "مركب الموت" المتسبب فى غرق 5 أشخاص بالرياح البحيرى

تمكنت منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من القبض على صاحب مركب الموت الذى الذى كان ينقل العمال الزراعين من محافظة المنوفية إلى البحيرة، وتم انقلابها فى الرياح البحيرى مما أسفر عن غرق 5 أشخاص.

التضامن تكشف عدم التزام 12 دار رعاية بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات للأطفال

أجرت لجنة الضبطية القضائية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عدد من الزيارات المفاجئة لـ 12 دار رعاية اجتماعية للاطمئنان على جودة الرعاية المقدمة للأطفال داخلها.

وأسفرت اللجنة عن وجود عدد من الملاحظات منها حاجة بعض من الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزارى بتجديد الترخيص كل أربع سنوات ولوحظ زيادة العدد الفعلى للأبناء المودعين بتلك الدور عن العدد المسموح به باللائحة النموذجية المنظمة للعمل بالمؤسسات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وزير الاتصالات: إطلاق أكاديمية رقمية عربية لتدريب الشباب مجانا

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا المتطورة تعد البنية الأساسية للاقتصاد العالمى والركيزة الأساسية للتنمية الشاملة المستدامة.

وأضاف وزير الاتصالات خلال افتتاح معرض القاهرة الدولى للاتصالات بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الوزارة تعمل على بناء كوادر مدربة ومتخصصة فى التكنولوجيات الحديثة، كاشفا عن إطلاق أكاديمية رقمية عربية توفر التدريب الذاتى والمجانى للشباب فى مصر والعالم العربى.

وزير البترول:اهتمام متزايد من شركات أمريكية بتطوير النفط والغاز البحرى بمصر

قال وزير البترول طارق الملا، إن هناك اهتماما متزايدا من جانب شركات الطاقة الأمريكية لتطوير موارد الغاز والنفط البحرى فى مصر، متوقعا أن تشارك تلك الشركات فى جولتين عطاءات قبل نهاية العام.

وقالت وكالة رويترز، إن مصر برزت كمقصد جذاب لشركات الطاقة الأجنبية بعد سلسلة من الاكتشافات الكبرى فى السنوات الأخيرة من بينها حقل ظهر العملاق الذى يوجد به ما يقدر بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.

غدا.. طقس بارد ليلا وأمطار خفيفة شمال الدلتا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الإثنين طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية ، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

بـ287 سجينا لكل 100 ألف.. تركيا بالمركز الثانى عالميا من حيث أعداد السجناء

كشفت بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون (OECD)، لعام 2018، أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتل المركز الأول عالميًا على رأس قائمة الدول التى تضم أكثر عدد من السجناء مقارنة بتعداد السكان، بينما جاءت تركيا فى المركز الثانى.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أن التقرير الذى أعدته منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون(OECD) حول أعداد السجناء حول العالم مقارنة بالتعداد السكانى لكل دولة خلال عام 2018

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهد ضابطين شرطة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أثناء أداء عملهما بالعياط، حيث صدمتهما سيارة خلال متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى.

تلقى اللواء د. مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا يفيد استشهاد النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطة العياط ورئيس نقطة كفر عمار والملازم أول عمر مجدى ضابط مباحث فرقه البدرشين والعياط، نتيجة إصابتهما بكسور وجروح متفرقة عقب اصطدام سيارة بهما خلال أداء عملهما فى متابعة الحالة الأمنية بكمين شرطة بالطريق الإقليمى بالعياط.

المرور : فتح كوبرى أكتوبر بعد انتهاء أعمال إصلاح فواصل وسط انتشار الخدمات

أعادت إدارة مرور القاهرة، فتح لكوبرى أكتوبر، بعد انتهاء أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية على أن تجرى أعمال أخرى بنهاية اﻷسبوع الجارى.

كانت إدارة المرور أعلنت عن أعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، وقامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

التنمية المحلية: توصيل 15 ألف وصلة صرف صحى للأسر الفقيرة بقسط شهرى 40 جنيه

أعلنت وزارة التنمية المحلية تنفيذ 15 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى بتكلفة تجاوزت 80 ملايين جنيه فى 49 قرية فى 12 محافظة هى الاقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ والجيزة والاسماعيلية والسويس وبورسعيد واستفاد من هذه الوصلات 292 ألفاً و478 أسرة .