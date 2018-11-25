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مصر للطيران: التعاون مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية للتطوير واعادة الهيكلة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:32 م
مصر للطيران: التعاون مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية للتطوير واعادة الهيكلة الطيار أحمد عادل
كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل
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صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، إن مصر للطيران بدأت بالفعل مرحلة جديدة من التطوير وإعادة الهيكلة بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة في مجال التنظيم والإدارة وإعادة هيكلة كبرى الشركات والمؤسسات على مستوى العالم.
 
وأوضح الطيار أحمد عادل، في رسالته للعاملين، اليوم الأحد، أنه في إطار هذه الاستراتيجية فقد اتخذ مجلس إدارة الشركة، خلال اجتماعه الأخير، الذي عقد يوم الخميس الماضي عددا من القرارات الهامة ومنها إعادة هيكلة شركة مصر للطيران للصناعات المكملة بما يساعد الشركة على تحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك من خلال عدة أمور تم إقرارها.
 
وأضاف رئيس مصر للطيران، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على، إيقاف إبرام أية تعاقدات جديدة فيما يتعلق بأنشطة مصنع الصناعات الخشبية لتصفية هذا النشاط، وعليه يتم إعادة توزيع العاملين بالنشاط على الأنشطة المماثلة بالشركات التابعة وطبقا للاحتياجات، وذلك دون المساس بأي حقوق للعاملين بالشركة.
 
وتابع: سيتم إلحاق أعمال المطبعة الفنية وكافة أنشطتها إلى الشركة القابضة مصر للطيران، وسعيا من الشركة القابضة إلى زيادة العائد على رأس المال المستثمر في أنشطة شركاتها التابعة، وفي إطار الأداء المالي الجديد لمصنع الصناعات البلاستيكية، ستقوم الشركة القابضة بدعم شركة الصناعات المكملة من أجل الحصول على الاعتمادات الدولية لمنتجاتها البلاستيكية الخاصة بالطائرات من قبل الشركات العالمية المصنعة للطائرات، وكذا من جهات الاعتماد الدولية بما يحقق أعلى عائد على استثمارات الشركة ويعود بالنفع على الملاك والعاملين.
 
أما فيما يتعلق بمصنع الزي والجلود، فقد انتهى مجلس إدارة الشركة القابضة إلى توجيه شركة الصناعات المكملة لإعداد خطة أعمال خمسية لهذا النشاط إضافة إلى نشاط مصنع الصناعات البلاستيكية بما يتماشى مع أهداف الشركة القابضة من تعظيم العائد على الاستثمار.
 
وأكد رئيس مصر للطيران، أن إدارة الشركة القابضة، حريصة على الحفاظ على حقوق جميع العاملين وعدم المساس بها وبمستحقاتهم، مُشيرا إلى أنه سيتم إعادة توزيع العنصر البشري وفقا للكفاءات والخبرات المتراكمة مع تقديم الدورات التدريبية اللازمة وإعادة تأهيل الكوادر للاستفادة من هذه الطاقات بطريقة أكثر فاعلية من خلال توظيفهم في القطاعات المختلفة بالشركات التابعة بما يحقق الاستغلال الأمثل للعنصر البشري، وهو ما ينعكس بالنفع على أداء الشركة وزيادة ربحيتها ونمو حصتها السوقية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق الطيران العالمي.
 
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