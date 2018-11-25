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مصرع شاب "بنجلاديشى" ببورسعيد إثر سقوطه من الطابق التاسع فى ظروف غامضة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:34 ص
مصرع شاب "بنجلاديشى" ببورسعيد إثر سقوطه من الطابق التاسع فى ظروف غامضة جثة - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج
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لقى منذ قليل شاب بنجلاديشى الجنسية  يناهز الثامنة والعشرين  من عمره إثر سقوطه من الطابق التاسع بأحد أبراج بورتكس بحى الضواحى ببورسعيد فى ظروف غامضة .

 

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث اللواء هشام خطاب مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد ورجال مباحث إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن لمعاينة الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

 

وتم تحرير المحضر اللازم وإتخاذ الإجراءات القانونية  والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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