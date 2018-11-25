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مصرع تباع وعامل وإصابة 3 فى حادثين على طريقى زراعى وصحراوى سوهاج

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:49 ص
مصرع تباع وعامل وإصابة 3 فى حادثين على طريقى زراعى وصحراوى سوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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شهد الطريق الزراعى أسيوط سوهاج، أمام مجمع مصر للبترول منذ قليل، مصرع تباع سقط من أعلى سيارة نقل بمقطورة أسفل العجل، بينما شهد الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز جهينة، انقلاب سيارة ملاكى يستقلها 4 أشخاص نتج عنه مصرع عامل وإصابة 3 أخرين، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى للعلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى مدير أمن سوهاج بلاغين منفصلين بوقوع حادت سيارة على الطريق الزراعى وأخر على الطريق الصحراوى الغربى ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة المرور بعد الدفع بقوات الإدارة، وتبين وفاة "سامح شعبان السيد محمد" 18 سنة تباع، ويقيم الصف محافظة الجيزة عقب سقوطه من أعلى سيارة نقل محملة بالطوب ودهسه بإطارات السيارة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام، وتم إعادة حركة السير على الطريق أمام المارة.

وجاء البلاغ الثانى بانقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز جهينة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكى سوهاج، انفجر الإطار الخلفى الأيسر، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد سائقها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع عامل من مستقلى السيارة وإصابة عامل "اشتباه كسر باليد اليسرى" وأخر كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم "وأخر باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالضلوع" وجميعهم يقيمون بذات الناحية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحميات بجهينة، والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعى، وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفى طالب ويقيم بذات الناحية قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية، وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة.


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