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محافظ كفر الشيخ يعلن عن اتفاقية لخفض التلوث بمصرف كتشنر بتكلفة 408 ملايين جنيه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:05 ص
محافظ كفر الشيخ يعلن عن اتفاقية لخفض التلوث بمصرف كتشنر بتكلفة 408 ملايين جنيه مصرف كتشنر - أرشيفية
كفر الشيخ،_ محمد سليمان
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قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم توقيع اتفاقية مالية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن مشروع لخفض نسبة التلوث بمصرف كتشنر بتكلفة 408.05 مليون جنيه، حيث سيتم التوقيع عليها بين بنك الاستثمار الأوروبى، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة كفر الشيخ وشركة مياه الشرب الصحى بمحافظة الغربية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، وتنص الاتفاقية على تجميع مياه الصرف الصحى ومحطات معالجة الصرف الصحى، وإدارة المخلفات الصلبة بمنطقة المشروع وأعمال إحلال وتجديد لمنشآت مجرى مصرف كتشنر.

 

أكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع إجراءات إتمام هذا التعاقد مع الجهات المعنية، والذى يتم بتوجيهات وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتحسين جودة المياه بمصرف كتشنر والحد من الملوثات للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من المياه العذبة بمصرف كتشنر.

 


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