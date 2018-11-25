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محافظ المنوفية يتفقد موقع غرق قارب بشتامى بالشهداء.. صور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:33 م
محافظ المنوفية يتفقد موقع غرق قارب بشتامى بالشهداء.. صور
المنوفية : محمد فتحى
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قام اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية بتفقد موقع غرق قارب أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى بمركز ومدينة الشهداء، للاطمئنان على المصابين إثر تعرض مركب يعمل فى نقل الركاب فى الرياح البحيرى لحادث غرق أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث يقوم المركب بنقل الركاب إلى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة، رافقه الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة وإبراهيم خليف عضو مجلس النواب عن دائرة الشهداء، واللواء ضياء حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء وعدد من القيادات الأمنية.

جاء ذلك عقب تلقى المحافظ إخطارا من غرفة العمليات بالديوان العام يفيد بغرق قارب وبه مجموعة من المواطنين أمام عزبة الطويلة ببشتامى.

هذا وقد قامت قوات الانقاذ النهرى بانتشال 5 جثث هم عبد الرحمن رضا شعير، وداليا السيد القصاص، وعزة محمد عيد، وعبد الكريم محمد يوسف، ومحمد السيد حسانين وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى، وقامت سيارات الإسعاف المتواجدة منذ الساعات الأولى بإسعاف المصابين ونقلهم إلى مستشفى الشهداء.

وقام محافظ المنوفية بالانتقال فوراً إلى مستشفى الشهداء لمتابعة إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن، حيث اطمئن المحافظ على المصابين كما أمر بسرعة صرف إعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيه للمصاب.

جدير بالذكر أن الحادث بسبب الحمولة الزائدة حيث أن الترخيص بحمولة 6 أفراد، والمعدية كانت تحمل 25 فردا من عزبة الطويلة ببشتامى – الشهداء لنقلهم الى عزبة كوم شريك بالبحيرة للعمل، هذا وقد باشرت النيابة التحقيقات وتم القبض على صاحب المعدية.

كما قررت نيابة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية،التصريح بدفن كل من عبد الرحمن رضا شعير، وداليا السيد القصاص، وعزة محمد عيد، وعبدالكريم محمد يوسف، ومحمد السيد حسانين وجميعهم من عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامى، والذين لقو مصرعهم إثر تعرض مركب يعمل فى نقل الركاب فى الرياح البحيرى لحادث غرق والذى أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين، حيث يقوم المركب بنقل الركاب إلى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة، وذلك عقب وصول تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

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