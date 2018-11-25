video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و331 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:53 ص
محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و331 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن نقاط التمركز بالمحافظة الخاصة باستقبال المواطنين للكشف عن فيروس سى، والتى يبلغ عددها 256 نقطة تمركز إلى جانب المستشفيات استقبلت خلال الفترة من 1-10-2018 حتى اليوم، 2 مليون و330 ألفا و649 مواطنا، لتأتى المحافظة فى المقدمة بين المحافظات المشاركة بالمرحلة الأولى بمبادرة الرئيس، من إجمالى مستهدف 2 مليون و904 آلاف مواطن.

وأضاف عبد الحليم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المترددين من أبناء المحافظة على نقاط التمركز بلغ أمس 40514 مواطنا، لافتا إلى أن مركز ومدينة شبرا الخيمة جاءت فى المقدمة بإجمالى 462414 مواطن، كأكثر مدن المحافظة إقبالا بالمبادرة منذ بدء الحملة حتى الآن، فيما تقدمت مدينة الخانكة لتصبح فى المركز الثانى بإجمالى 365967 مواطنا، لتأتى مدينة بنها فى المركز الثالث بإجمالى 329591 مواطن.

وأوضح محافظ القليوبية أنه يتم أيضا إجراء تحاليل على الأمراض غير السارية وهى السمنة والضغط والسكر، وأن التحاليل والعلاج للمصابين كاملة بالمجان بمراكز العلاج المتخصصة، لافتا إلى أنه تم تجهيز 256 نقطة تمركز بمدن وقرى المحافظة لاستقبال المواطنين للفحص الفورى المبدئى لفيروس سى، بالإضافة إلى توفر 18 مركزا طبيا بالمستشفيات لاستكمال الفحوصات وتلقى العلاج.

وتابع: يصرف العلاج اللازم للمصابين من خلال 4 منافذ رئيسية، وهى مستشفيات حميات "بنها، وطوخ، وقليوب، شبرا الخيمة".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: استقبلنا 2 مليون و290 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

فيروس سى

القضاء على فيروس سى

مستشفيات القليوبية

شبرا الخيمة




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة