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محافظ الدقهلية لممثلى الأحزاب: بابى مفتوح للجميع لعرض مشاكل المواطنين

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:26 م
محافظ الدقهلية لممثلى الأحزاب: بابى مفتوح للجميع لعرض مشاكل المواطنين الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية أول اجتماع مع ممثلى 26 حزبا بمحافظة الدقهلية، أعلن خلاله عن ترحيبه بجميع الحاضرين وأعلن عن ترحيبه بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات المجتمع المدنى وفى مقدمتها الأحزاب.

وقال محافظ الدقهلية: إن بابى مفتوح للجميع لعرض المشكلات العامة والتى يعانى منها المواطنون من أبناء الدقهلية.

وقدم عدد من الحاضرين الشكر لمحافظ الدقهلية على دعوتهم للاجتماع وطالبوا باستمرار هذا التقليد الجديد، وعرض الحاضرون عددا من المشكلات العامة فى مقدمتها إنشاء مركز الإدمان فى محافظة الدقهلية لخدمة أبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وردا على أحد الحاضرين نفى محافظ الدقهلية ما يتم ترديده حول تحصيل شرطة المرافق لأى رسوم، وأوضح شاروبيم أن ما يتم تحصيله عن طريق مجالس المدن والوحدات المحلية مقابل الإشغالات فى الشوارع من قبل القائمين بالبناء.

ووجه أحد الحاضرين الشكر للمحافظ على تأشيراته التى تنص على أن يتم حل المشكلات وفقا للقواعد والقانون والتى لا تسمح بالاستثناءات أو تمييز مواطن عن آخر.


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