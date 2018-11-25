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مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعيّن ممثلا للطلاب ذوي القدرات الخاصة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:05 م
مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس يعيّن ممثلا للطلاب ذوي القدرات الخاصة مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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أصدر مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس قراراً بتعيين الطالب محمد طه فيروز ،الطالب بالفرقة الثانية بكلية الآداب ،عضواً بمجلس إتحاد طلاب الجامعة ممثلاً عن الطلاب ذوى القدرات الخاصة  وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الاتحاد الجديد برعاية وحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس  و الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  و الطالب أشرف خالد رئيس مجلس اتحاد الطلاب و الطالبة نيفين أكرم  نائب رئيس مجلس الإتحاد  وأمناء  وأمناء مساعدي لجان الإتحاد.
 
وقالت جامعة عين شمس إن ذلك تفعيلاً  لتوصيات منتدى شباب العالم 2018 والذي عقد في دورته الثانية بمدينة شرم الشيخ  ونصّت على دمج ذوى القدرات الخاصة بمختلف مؤسسات المجتمع
 
وخلال كلمته في افتتاح أولى جلسات مجلس اتحاد طلاب الجامعة المنتخب، أكد الدكتور عبد الوهاب عزت أن تولي الطلاب للمناصب القيادية من خلال اتحاد الطلاب إنما هى مسئولية كبيرة تقع على عاتقهم و تقتضي بذل مزيد من الجهد لخدمة زملائهم من طلاب الجامعة.
 
كما شدّد  على أهمية العمل الجماعى و التعاون و نشر روح الفريق داخل المنظومة الجامعية بأكملها لتحقيق الهدف الأول لإتحاد الطلاب ليكون حلقة الوصل بين الطلاب وإدارة الجامعة لافتا  إلى أن أهمية التواصل مع إتحاد الطلاب  السابق للاستفادة من خبراته و الوقوف على آخر ما تم إنجازه  واستكمال مسيرة العطاء لخدمة طلاب الجامعة.
 
 
وأكد الدكتور نظمى عبد الحميد على دعم إدارة الجامعة لجميع الأنشطة الطلابية بما يؤهلهم  للمشاركة الإيجابية والفعالة  فى المجتمع  و تخريج كوادر مدربة وقادرة على دفع عجلة التنمية في المجتمع، مشيرا إلى أهمية توسيع دائرة المشاركة فى الأنشطة الطلابية بين جميع طلاب الجامعة من خلال لجان الإتحاد السبع ؛وذلك لتنمية مهارات وقدرات الطلاب وإتاحة الفرصة لهم لتقديم مواهبهم في شتى المجالات.
 
 
وأعلن سمير عبد الناصر  عن بدء الاستعداد لتنظيم مهرجان  طلابى للاحتفال بمجلس الاتحاد الجديد و تعريف الطلاب بأعضائه و إعلان خطة الأنشطة الطلابية المقرر تنفيذها وكيفية المشاركة فيها ، وذلك فى السادس عشر من ديسمبر المقبل.
 
 
يذكر أن الاجتماع عقد  بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على إنتخابات الاتحادات الطلابية  و المكونة من ا.د عبد الوهاب جودة أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، وا. سحر مجاهد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وا. إبراهيم سعيد المنسق العام للأنشطة الطلابية وا. طارق أحمد مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.
 
 
وخلال الاجتماع تم تكريم الطالبان أسامة المرشدى وعمر يعقوب  رئيس ونائب رئيس  إتحاد الطلاب للعام الجامعي الماضى .

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