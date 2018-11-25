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مباحث التموين تضبط مسئول مخبز لاستيلائه على 13 طن دقيق مدعم بسوهاج

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:36 ص
مباحث التموين تضبط مسئول مخبز لاستيلائه على 13 طن دقيق مدعم بسوهاج حبس
سوهاج ــ محمود مقبول
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وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج برئاسة العميد محمد نصحى وبإشراف مدير أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة لتحقيق أقصي رقابة تموينية علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 43 قضية تموينية متنوعة بينها ضبط مسئول مخبز بلدي لاستيلائه علي"262" شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز بإجمالى 31 طن وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وضبط  صاحب محل بقالة لحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير، وضبط " 200 " كيلو جرام  ملح طعام مجهولة المصدر.

 

وأستكملت الحملة أعمالها بضبط " 3 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"6" قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و"4" قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 3 " قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق و"3" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و"3" قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و"4" قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز و"9" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و"6" قضايا عدم حمل شهادة صحية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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