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قبرص: الاتفاق حول بريكست ليس حدثا بارزا يستدعى السعادة حياله

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:08 م
قبرص: الاتفاق حول بريكست ليس حدثا بارزا يستدعى السعادة حياله بريكست
أ ش أ
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قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو : "إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يشكل حدثا بارزا للشعور بالسعادة حياله".

وأشار المتحدث الى أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الأحد بشأن تنسيق انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا يعد بمثابة "حدث بارز لكي نكون سعداء به"، مع مغادرة عضو مهم كبريطانيا للاتحاد.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية عن برودرومو قوله - على هامش قمة بروكسل اليوم - إنه فيما يتعلق بقبرص فإن نيقوسيا تشعر بالارتياح من أن البروتوكول الخاص بالقواعد البريطانية - الذي يعد جزءا من اتفاق الانسحاب - يضمن مواصلة تنفيذ تشريعات الاتحاد الأوروبي في القواعد البريطانية ذات السيادة في قبرص بصورة سلسلة..مسلطًا الضوء على البروتوكول رقم 3 في البند المتعلق بانضمام قبرص للاتحاد الأوروبي، كما أنه سيستمر في تطبيق حقوق المواطنين الأوروبيين والقبارصة؛ الذين يعيشون ويعملون في هذه القواعد، بصورة طبيعية.

 


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قبرص

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