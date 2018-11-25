فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

كتب محمود عبد الراضى

تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، يقدم "اليوم السابع" للسيدات 10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش:

1- عدم السير فى الطرق المظلمة.

2- على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

4- البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.

5- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها.

6- يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.

7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرشين.