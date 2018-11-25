فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، يقدم "اليوم السابع" للسيدات 10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش:
1- عدم السير فى الطرق المظلمة.
2- على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.
3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.
4- البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.
5- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها.
6- يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.
7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.
8- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.
9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.
10- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرشين.
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