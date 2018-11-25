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فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:30 ص
فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش تحرش - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تزامناً مع اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، يقدم "اليوم السابع" للسيدات 10 نصائح أمنية للوقاية من التحرش:

 

1- عدم السير فى الطرق المظلمة.

2- على الفتيات تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

3- سير الفتيات بمجموعات أفضل من سير الفتاة بمفردها.

4- البعد عن ارتداء الملابس المثيرة.

5- الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها.

6- يجب على الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش.

7- التعامل بقوة مع المتحرش وعدم شعور الفتاة بأنها مخلوق ضعيف.

8- الاستعانة بالمواطنين فى الشارع لمساعدة الفتاة فى ضبط المتحرش.

9- الالتزام بالأماكن المخصصة للسيدات فى المواصلات أو الطوابير.

10- الاتصال بأرقام "0112697722، 0112677333، 0112697744" للإبلاغ عن المتحرشين.


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اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة




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