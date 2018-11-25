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"فايبر مصر" تحصل على 400 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية من بنك مصر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:10 م
"فايبر مصر" تحصل على 400 مليون جنيه تسهيلات ائتمانية من بنك مصر مدارس - أرشيفية
كتبت هبة السيد
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أعلنت شركة فايبر مصر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المتخصص فى تكامل الأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات عن الحصول على تسهيلات ائتمانية  لخطابات الضمان تبلغ قيمتها 400 مليون جنيه مصرى من بنك مصر لتمويل تنفيذ مشروع تطوير وتحديث البنية التحتية التكنولوجية للتعليم فى مصر وذلك خلال فعاليات اليوم الاول لمعرض القاهرة الدولى للتكنولوجياCairo ICT 2018 الذى افتتحه صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتهدف هذه التسهيلات الائتمانية لتعظيم خطة الدولة لتمويل المشروع القومى لتطوير البنية التحتية للتعليم فى 2530 مدرسة ثانوى على مستوى الجمهورية كمرحلة اولى للمشروع القومى لتطوير التعليم والتى تعكف فايبر مصر فى الوقت الحالى على تسليمه خلال شهر ديسمبر 2018.

وخلال توقيع الاتفاقية، قال المهندس أحمد مكى رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر، انه سيتم توجيه التسهيلات الائتمانية لتمويل المشروع القومى للتعليم والذى يتم تنفيذه على عدة مراحل، وتعد شركة فايبر مصر من اوائل الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات التى تحصل على هذه التسهيلات البنكية، مضيفًا : "ستساعد اتفاقية القرض الجديدة على تمويل مشروع التعليم مما سيؤدى لمواكبة التطور التكنولوجى."

 


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