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غدا.. طقس بارد ليلا وأمطار خفيفة شمال الدلتا والعظمى بالقاهرة 23 درجة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:35 ص
غدا.. طقس بارد ليلا وأمطار خفيفة شمال الدلتا والعظمى بالقاهرة 23 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر غدا الإثنين طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا ، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية مع فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على شمال الدلتا والسواحل الشرقية ، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين  بالقاهرة العظمى 23  والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 15 درجة ، وسوهاج العظمى 25 والصغرى 13  درجة، وقنا العظمى 26 والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى  26  والصغرى 15 درجة.
 

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