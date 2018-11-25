غدا انطلاق المؤتمر العربى الدولى الـ15 للثروة المعدنية بحضور مسئولين عرب

كتبت أمنية جلال

يفتتح غدا الاثنين فعاليات المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له والذى تعقد فعالياته بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام متصلة ويرأس أعماله المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تحت شعار "الاستثمار التعدينى والتنمية الاقتصادية فى الوطن العربى ".

ويشارك فى افتتاح المؤتمر الذى يعقد كل عامين فى إحدى الدول العربية عددا من وزراء الثروة المعدنية العرب وكبار المسئولين بالمنظمات والمؤسسات العربية فى مقدمتهم المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية والمهندسة هالة زواتى وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والدكتور صالح عبدالله الجبورى وزير الصناعة والمعادن العراقى وعبد الرشيد محمد أحمد وزير البترول والمعادن بدولة الصومال والسفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.

ومن جانبه قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس المؤتمر، إن رعاية مؤسسة الرئاسة لهذا الحدث الإقليمى الهام لصناعة التعدين على ارض مصر يعكس دعم الدولة واهتمامها بقطاع الثروة المعدنية فى إطار تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الحيوى الذى تعمل الدولة على تطويره وفق خارطة طريق ورؤية واضحة إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع وتطلعها لأن يسهم بدور كبير فى تعزيز اقتصاد مصر وأن يصبح أحد مصادر العائدات للخزانة العامة الدولة فى ظل توافر الثروات التعدينية التى تزخر بها العديد من المناطق فى مصر.

وأضاف الملا، أن هذا الحدث الهام يعقد للمرة الثانية على أرض مصر بعد استضافته فى القاهرة عام 1999 ويعد نافذة مهمة للترويج للاستثمار فى الأنشطة التعدينية فى مصر والدول العربية خاصة وأن مصر تعمل حاليًا على تهيئة المناخ الاستثمارى فى قطاع الثروة المعدنية ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتشاور بين المسئولين بقطاعات التعدين فى الدول العربية حول سبل تعزيز التعاون فى هذا القطاع وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لكل دولة فى النهوض بهذا القطاع وإقامة صناعات تعدينية لزيادة القيمة المضافة من مواردها الطبيعية مشيرًا إلى أنه سيعقد على هامش المؤتمر اجتماعًا تشاوريًا لوزراء الثروة المعدنية العرب المشاركين بالمؤتمر.

وأشار وزير البترول، إلى أن المعرض المصاحب للمؤتمر يتضمن أحدث المستجدات العلمية والعملية فى أنشطة صناعة التعدين والتى توصلت اليها الهيئات والشركات العربية والأجنبية العاملة فى هذه المجالات، كما يعد فرصة للحوار المباشر بين المستثمرين والخبراء والمتخصصين العاملين فى هذا القطاع.

ويحظى المؤتمر بمشاركة فاعلة من عدد كبير من الدول العربية التى لديها نشاط تعدينى مميز وتضم الإمارات العربية المتحدة والسعودية وسلطنة عُمان والمغرب والأردن وتونس والجزائر والسودان وليبيا واليمن والصومال، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات والكيانات العربية الدولية ذات الصلة بقطاع التعدين والخبراء والمهتمين بهذا المجال من الدول العربية وبمشاركة خبراء التعدين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وكندا فى اطار العمل على تبادل الخبرات مع مختلف دول العالم والاستفادة من تجاربها الناجحة فى النشاط التعدينى، كما يشهد المؤتمر على مدار أيامه الثلاثة 12 جلسة نقاشية واستعراضاَ لأوراق عمل بحثية تتناول كافة مجالات صناعة التعدين من الاستخراج حتى التصنيع إضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة فى هذه الصناعة، وسيناقش المؤتمر تعزيز دور الصناعات التعدينية فى زيادة القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير استغلال وتسويق الثروات المعدنية العربية، والتنسيق والتكامل العربى فى تنفيذ المشروعات التعدينية وتحقيق التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وتأهيل الكوادر البشرية العربية العاملة فى قطاع التعدين.