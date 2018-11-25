video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب كليات أسوان يتوافدون على معرض الهيئة العامة للكتاب.. صور

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:09 م
طلاب كليات أسوان يتوافدون على معرض الهيئة العامة للكتاب.. صور جانب من المعرض
أسوان- صلاح المسن
إضافة تعليق

توافد عدد من طلاب بعض الكليات فى جامعة اسوان اليوم لزيارة معرض الكتاب المقام فى مدينة أسوان الجديدة، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بتسيير أتوبيسات لنقل الطلاب من مقرات الجامعة المختلفة إلى مقر إقامة معرض الكتاب .

 

وأعرب طلاب كليات العلوم والتربية والهندسة والتجارة والزراعة عن إعجابهم الشديد بالكتب والمراجع الموجودة فى المعرض والتى يتجاوز عددها اكثر من 20 ألف كتاب فى مختلف فروع الثقافة والمعرفة.

 

يذكر أن جامعة أسوان بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ينظمان معرضا للكتاب خلال الفترة من 19-29 نوفمبر الحالى فى الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة ويشارك فيه أيضا جميع قطاعات الثقافة وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة.

1fe0c61b-bc1f-487a-96fb-8e067ac899b5
 

 

8ca03098-4ed8-40d3-9047-191ba7aa442b
 

 

026cccb7-8c42-4c6e-82bf-07728a30a139
 

 

85b32f85-4eb2-4dc3-8e94-8d6af97ff853
 

 

113b0628-b4f5-4470-b032-26ad67d1f952
 

 

46846132_2316296928599329_2502121240819400704_n
 

 

46934392_2316296661932689_1854949873531486208_n
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معارض الكتب بأسوان منارة لنشر الثقافة والمعرفة وسلاح لمواجهة التطرف "صور"

جامعة أسوان: الموافقة على الخريطة الزمنية للامتحانات الواردة من المجلس الأعلى للجامعات

جامعة أسوان توقع مذكرة تفاهم للبدء فى تنفيذ أنشطة مبادرة رواد النيل

اخبار اسوان

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر

معرض الكتاب

جامعة اسوان




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة