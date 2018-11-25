طلاب كليات أسوان يتوافدون على معرض الهيئة العامة للكتاب.. صور

أسوان- صلاح المسن

توافد عدد من طلاب بعض الكليات فى جامعة اسوان اليوم لزيارة معرض الكتاب المقام فى مدينة أسوان الجديدة، وذلك بناءا على توجيهات الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة بتسيير أتوبيسات لنقل الطلاب من مقرات الجامعة المختلفة إلى مقر إقامة معرض الكتاب .

وأعرب طلاب كليات العلوم والتربية والهندسة والتجارة والزراعة عن إعجابهم الشديد بالكتب والمراجع الموجودة فى المعرض والتى يتجاوز عددها اكثر من 20 ألف كتاب فى مختلف فروع الثقافة والمعرفة.

يذكر أن جامعة أسوان بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب ينظمان معرضا للكتاب خلال الفترة من 19-29 نوفمبر الحالى فى الحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة ويشارك فيه أيضا جميع قطاعات الثقافة وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة.